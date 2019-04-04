البحرية الليبية تقوم بإنزال ضفادع بشرية في قاعدة غرب طرابلس

قامت قوات تابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، في الساعات الأخيرة من يوم الخميس، بعمليات إنزال بحرية مفاجئة على سواحل العاصمة طرابلس ضمن خطة دخول العاصمة.

ونشرت صفحة "عملية الكرامة - القوات المسلحة العربية الليبية" تدوينة قالت فيها إن "زوارق القوات البحرية والضفادع البشرية التابعة للجيش الوطني أجرت عمليات إنزال في قاعدة سيدي بلال البحرية الواقعة 17 كم غرب طرابلس".

وفي وقت سابق، اليوم، أعطى القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر إشارة لدخول قواته إلى العاصمة طرابلس لتحريرها من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة، بحسبما جاء على لسانه.

وأكد المشير حفتر في كلمة مسجلة إلى قواته، أنه قد حان موعد "الفتح المبين" للعاصمة طرابلس وتحريرها، داعيا إلى عدم رفع السلاح إلا في وجه من يرفعه بوجه قوات الجيش الليبي.

وقال أيضا إن الأمر بدخول العاصمة جاء "استجابة لأهالي طرابلس".

المصدر: RT + فيسبوك