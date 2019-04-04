الصدر: الموصل تعاني من دواعش الفساد

قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، إن الموصل تعاني من دواعش الفساد وهي أسيرة لديهم.

وأوضح في تغريدة له على تويتر "بعد تحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش صارت أسيرة دواعش الفساد، حيث تعاني من السلب والنهب والصفقات التجارية حتى مع الإرهابيين الدواعش".

وأشار إلى أن "الموصل تحتاج الى وقفة جادة من ذوي الحكمة والتعقل، لنبعد عنها أيادي الإثم والفساد والظلم والاختطاف بأسرع وقت ممكن".

المصدر: RT