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شاهد ولادة لم يسبق لها مثيل في مصر.. طفل برأسين و5 أطراف وقلب واحد!

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شاهد ولادة لم يسبق لها مثيل في مصر.. طفل برأسين و5 أطراف وقلب واحد!
AFP MOHAMED EL-RAAI
الإسعاف في مصر
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في حالة ولادة نادرة، وضعت سيدة في محافظة أسوان بمصر، أمس الأربعاء، طفلا برأسين وعمودين فقريين وقلب واحد وأمعاء واحدة.

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وقال والد الطفل، إن زوجته تبلغ من العمر 25 سنة وشعرت بآلام المخاض أمس، وذهبوا إلى المستشفى في مدينة كوم أمبو، إلا أن المولود كان مفاجأة مرعبة"برأسين".

وأضاف والد الطفل، أن لديه طفلة تبلغ من العمر عاما ونصف العام، وتمت ولادتها بشكل طبيعي.

من جانبه، قال الدكتور باسم وحيد، استشاري طب الأطفال بمستشفى كوم أمبو المركزي، إن حالة الطفل نادرة، حيث له رأسان وخمسة أطراف وعمودان فقريان وقلب وأمعاء وجزع واحد، وسيتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لمتابعة حالته.

المصدر: مصراوي

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