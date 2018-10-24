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مصر.. كل 15 ثانية يولد طفل

أخبار العالم العربي

مصر.. كل 15 ثانية يولد طفل
Globallookpress ZUMAPRESS.com / Fayed El-Geziry
مصر
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أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار نادر سعد، عن أن معدل زيادة التعداد السكاني سنويا في مصر مرعب بكل المقاييس.

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وقال سعد، خلال تصريحات متلفزة عبر فضائية "dmc " المصرية، إن كل 15 ثانية يولد طفل في مصر، وتابع: "2,5 مليون طفل يولد سنويا وهذا الرقم يعد تعداد دول كاملة".

وأضاف المسؤول المصري أن مؤسسات الدولة المختلفة تعمل الآن من خلال دراسة جار العمل عليها من أجل مواجهة هذه الزيادة التي لها أبعاد سياسية واقتصادية ودينية، مشددا على وجود حوافز للأسرة التي تنجب أطفالا أقل.

وتابع: "المفاهيم المغلوطة أحد عوامل الزيادة السكانية.. وسنواجه ذلك بحملة إعلامية كبرى لتوعية المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة".

ويبلغ التعداد السكاني في مصر 97.55 مليون نسمة في الداخل، بينما يبلغ حوالي 10 ملايين نسمة في الخارج.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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