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السيسي يصدر 3 قرارات رئاسية بينها الموافقة على قرض كويتي بـ60 مليون دينار

أخبار العالم العربي

السيسي يصدر 3 قرارات رئاسية بينها الموافقة على قرض كويتي بـ60 مليون دينار
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 3 قرارات جمهورية بينها الموافقة على اتفاقية قرض بين الحكومة المصرية والصندوق العربي (الكويتي) للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بـ60 مليون دينار.

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ويهدف القرض للمساهمة في تمويل مشروع تكوير شبكة نقل الكهرباء بمبلغ 60 مليون دينار كويتي (حوالي 200 مليون دولار) والموقعة في واشنطن بتاريخ 22 أبريل 2018.

والقرار الثاني للرئيس السيسي يتضمن تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة بناحية برج العرب، محافظة الإسكندرية، لصالح القوات المسلحة.

والقرار الجمهوري الثالث للرئيس عبد الفتاح السيسي يقضي بمنح وسام الكمال من الطبقة الثانية إلى بعض السيدات.

المصدر: أخبار اليوم

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