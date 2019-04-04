تعهدت السعودية بتقديم منحة للعراق قدرها مليار دولار لبناء مدينة رياضية في بغداد، وذلك في مستهل زيارة يجريها مسؤولون رفيعو المستوى للعراق تستمر يومين بهدف تعزيز الروابط بين البلدين.

ووصل وفد اقتصادي سعودي يضم وزيري الطاقة والاستثمار إلى العراق أمس الأربعاء، لحضور الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي العراقي، وهو مبادرة أُطلقت في 2017 لتطوير العلاقات بين البلدين الجارين.

وقال وزير الاستثمار السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، إن المملكة ستفتتح قنصليتها في بغداد اليوم الخميس للبدء في إصدار تأشيرات للعراقيين.

وأعلن القصبي أن 13 اتفاقية جاهزة للتوقيع وإن العمل في معبر عرعر الحدودي البري الذي يربط العراق بالسعودية سيكتمل في غضون ستة أشهر.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن السعودية ستعيد فتح ثلاث قنصليات أخرى في العراق.

وتسعى الرياض إلى تعزيز علاقاتها مع بغداد بهدف كبح النفوذ الإيراني في المنطقة، في حين أن العراق يسعى لجني فوائد اقتصادية من توثيق روابطه مع جارته الجنوبية المملكة العربية السعودية.

وأعادت السعودية فتح سفارتها في بغداد في 2015 بعد قطيعة استمرت 25 عاما.

المصدر: وكالات