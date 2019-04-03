حكومة الوفاق الليبية تعلن النفير العام للتصدي لأي تهديدات

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ​ليبيا​ "النفير العام"، بعد تحرك قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير ​خليفة حفتر​ نحو غرب البلاد، حيث تقع العاصمة ​طرابلس​.

وقال المجلس في بيان إن "ما يصدر عن بعض الأطراف من تصريحات وبيانات مستفزة.. لا يساعد على تحقيق وفاق أو توافق"، مشيرا إلى أن ما وصفه بـ "التصعيد الممنهج"، يأتي قبل أيام من عقد الملتقى الوطني الجامع.

وأكد في البيان أنه أعلن النفير العام وأوعز إلى جميع القوات العسكرية والأمنية بـ"الاستعداد والتصدي لأية تهديدات تستهدف زعزعة الأمن في أي منطقة من البلاد، سواء من تنظيمات إرهابية أو إجرامية أو مجموعات مارقة خارجة عن القانون أو مرتزقة أو من يهدد أمن أي مدينة ليبية".

بيان لرئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة pic.twitter.com/ofZGHuQsht — حكومة الوفاق الوطني (@LGNAMedia) April 3, 2019

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وتحركت صباح الأربعاء، أرتال عسكرية كبيرة تابعة لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، من مدينة بنغازي شرقا باتجاه الغرب، محملة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وذكر مراقبون أن "هذه القوات قد تتمركز في مدن الجفرة استعدادا لـ "تحرير طرابلس" حسبما أعلن عنه الجيش في وقت سابق.

المصدر: RT + وكالات