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الجيش الوطني الليبي: تلقينا أوامر بالتحرك نحو غرب البلاد لمحاربة "الإرهابيين"

أخبار العالم العربي

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أعلن الجيش الوطني الليبي في بيان اليوم الأربعاء عن تلقيه أوامر بالتحرك نحو غرب البلاد لمحاربة "الإرهابيين".

وقال مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن "قوات الجيش الوطني تتحرك نحو مدن المنطقة الغربية لتطهير ما تبقى من الأراضي الليبية من قبضة الجماعات الإرهابية الموجودة في المنطقة الغربية".

ونشر مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، مقطع فيديو يبرز تحرك كتيبة طارق بن زياد التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة إلى المنطقة الغربية.

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المصدر: "مكتب الاعلام - القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية"

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