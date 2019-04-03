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رئيس الوزراء العراقي يزور طهران الأسبوع المقبل

أخبار العالم العربي

رئيس الوزراء العراقي يزور طهران الأسبوع المقبل
AFP STR
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
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يعتزم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي زيارة طهران يومي السبت والأحد المقبلين.

وكشفت مصادر مطلعة، أن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيزور العاصمة الإيرانية طهران في إطار جولة إقليمية تشمل السعودية وتركيا وعددا من دول الخليج العربي".

وأضافت، أن "زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى طهران تأتي للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي بين إيران والعراق الذي سيعقد الأحد المقبل في العاصمة الإيرانية".

المصدر: وكالات

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