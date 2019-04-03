يعتزم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي زيارة طهران يومي السبت والأحد المقبلين.

وكشفت مصادر مطلعة، أن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيزور العاصمة الإيرانية طهران في إطار جولة إقليمية تشمل السعودية وتركيا وعددا من دول الخليج العربي".

#Iraq PM to make first official Iran visit Saturday pic.twitter.com/fxFfmVX1pw — Press TV (@PressTV) 3 апреля 2019 г.

وأضافت، أن "زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى طهران تأتي للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي بين إيران والعراق الذي سيعقد الأحد المقبل في العاصمة الإيرانية".

المصدر: وكالات