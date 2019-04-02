شاهد.. لحظة تقديم بوتفليقة استقالته

بث التلفزيون الجزائري مقطع فيديو يظهر لحظة تسليم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري في البلاد، الطيب بلعيز.

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وقد أعلن الرئيس الجزائري في وقت سابق من مساء الثلاثاء استقالته من رئاسة البلاد قبيل انتهاء عهدته الرئاسية الرابعة.

وأبلغ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسميا رئيس المجلس الدستوري قرار إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، وذلك اعتبارا من تاريخ 2 أبريل 2019، بحسبما أفاد به بيان للرئاسة الجزائرية.

المصدر: RT