الحوثيون يمنعون فريقا أمميا من الوصول لمخازن الحبوب في الحديدة

أكدت مصادر مطلعة أن قوات تابعة للحوثيين منعت فريقا من الأمم المتحدة من الوصول لموقع تخزين الحبوب في ميناء الحديدة، ما يعطل جهود وصول المساعدات الغذائية لملايين اليمنيين.

ومنع الحوثيون الفريق الأممي من عبور "خط الجبهة" الفاصل بينهم وبين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات على المشارف الشرقية للحديدة، حيث كان ينوي الفريق تبخير القمح المخزن في مطاحن البحر الأحمر.

وذكرت المصادر، أن الحوثيين قالوا للفريق إنه "لا يمكنه مغادرة المناطق التي يسيطرون عليها داخل الحديدة لأسباب أمنية"، مطالبين الأمم المتحدة بدلا من ذلك بالتحقيق في الهجمات على المطاحن.

وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إرفيه فيروسيل، إن "الفريق كان يخطط لزيارة مطاحن البحر الأحمر اليوم الثلاثاء، وتأجلت الزيارة لاعتبارات تتعلق بالسلامة"، منوها باستعادة البرنامج القدرة على الوصول إلى المطاحن الشهر الماضي، في خطوة أشاد بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ويوجد في مخازن الحديدة أكثر من 51 ألف طن من القمح تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص.

والحديدة نقطة دخول معظم المساعدات الإنسانية والواردات التجارية لليمن، وانقطع الوصول إلى مخازن حبوب برنامج الأغذية العالمي هناك بسبب الصراع لمدة ستة أشهر، وهو ما يهدد بتعفن مخزون الحبوب.

المصدر: رويترز