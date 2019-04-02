بيلاروس تعلن عن زيارة مرتقبة للسيسي

أعلن رئيس مجلس النواب في بيلاروس فلاديمير أندريشنكو، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيقوم بزيارة إلى مينسك في يونيو المقبل، حيث سيلقي خطابا أمام البرلمان البيلاروسي.

وأضاف أندريشنكو، حسبما نقلت عنه وكالة "بيلتا" البيلاروسية الرسمية اليوم الثلاثاء، أن ذلك سيكون أول خطاب لرئيس دولة أجنبية في قاعة برلمان البلاد.

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد دعا السيسي في أغسطس 2017 لزيارة مينسك في أي وقت مناسب له.

وزار لوكاشينكو القاهرة مطلع عام 2017، حيث وقع الجانبان إعلانا مشتركا لتعزيز التعاون بين البلدين، فيما أعرب السيسي عن اهتمام مصر الكبير بإقامة منطقة للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي، الذي تعتبر بيلاروس عضوا فيه.

وكانت مصر وبيلاروس وقعتا عدة اتفاقيات ومذكرات تعاون، ففي نوفمبر 2018 جاء التوقيع بالأحرف الأولى على خارطة طريق لتعزيز التعاون الاقتصادي للعامين 2019-2020، بين وزارتي التجارة في البلدين.

وبلغ التبادل التجاري بين القاهرة ومينسك نحو 100 مليون دولار خلال عام 2018 بزيادة تقدر بأكثر من 25 بالمئة عن 2017، فيما شهدت قيمة التجارة البينية زيادة ملحوظة تقدر بنحو 68.5 بالمئة مقارنة بعام 2016.

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وحافظت السياحة البيلاروسية في مصر على تدفقها في السنوات الماضية على الرغم من الأزمات التي مر بها هذا القطاع المصري، حيث بلغ عدد السياح البيلاروسيين 123 ألف شخص عام 2017.

المصدر: بيلتا + سبوتنيك