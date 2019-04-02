تعاون جديد بين مصر وبيلاروس

وقعت القاهرة ومينسك مذكرة تفاهم لتصنيع وإنتاج صوامع ومخازن الغلال لتلبية احتياجات السوق المحلي في مصر وتصدير فائض التخزين إلى الأسواق الخارجية.

وجرى توقيع المذكرة بين الشركة المصرية "حلوان للآلات والمعدات" والشركة البيلاروسية "سيلينجرو بروم"، وهي إحدى الشركات الرائدة في بيلاروس في مجال إنتاج وتصنيع الصوامع.

وتم التوقيع بحضور وزير الدولة المصري للإنتاج الحربي محمد سعيد العصار، ووزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، وسفير بيلاروس لدى القاهرة سيرغي راتشكوف.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار استراتيجية خاصة بوزارة الإنتاج الحربي في التعاون مع الشركات العالمية لنقل أحدث التكنولوجيات في المجالات المختلفة إلى الشركات والوحدات التابعة لها والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية، في إطار خطة التنمية "مصر 2030".

القاهرة - ناصر حاتم