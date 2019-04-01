وزارة النفط اليمنية تحذر من إتلاف "أنصار الله" أنبوبا استراتيجيا لتصدير الخام

اتهمت وزارة النفط اليمنية، جماعة أنصار الله، باقتحام محطة لضخ النفط الخام في محافظة ريمة غرب اليمن، وسحب كميات النفط الموجودة في أنبوب التصدير الممتد من محافظة مأرب، إلى الحديدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تصدر من الرياض وعدن، عن شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج النفطي، في بيان: "تدين الشركة هذا الاعتداء على المحطة وخط الأنبوب الرئيسي لنهب النفط الخام الموجود في الأنبوب والإضرار بممتلكات الشركة ومقدرات الشعب اليمني من أجل تمويل (جماعة الحوثيين) حروبها الإجرامية والاستمرار في تدمير اليمن"​​​.

وحذرت صافر "من خطورة إفراغ النفط الخام من الأنبوب الاستراتيجي، لأنه سيعرضه للصدأ والتآكل وبالتالي تدميره".

وذكرت أن "الأنبوب يعد أول خط استراتيجي لضخ النفط في اليمن، وأنشئ في نهاية ثمانينات القرن الماضي بملايين الدولارات".

وأشارت إلى "ما ستتسبب به خطوة إفراغ الأنبوب من تبعات بيئية كارثية على الأرض والإنسان".

وتوعدت "بالملاحقة القضائية لكل من شارك في العمل التخريبي والإجرامي"، معتبرةً أنها "جريمة لا تسقط بالتقادم".

وأوقفت شركة صافر، منذ سيطرة الحوثيين على السلطة في يناير/ كانون الثاني العام 2015، ضخ النفط الخام عبر الخط الممتد من حقول الإنتاج في صافر بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن إلى الخزان العائم (صافر) في البحر الأحمر بميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غربي اليمن، وأبقت فيه كميات النفط الخام التي تحفظ أنبوب الخط الرئيسي من التآكل والصدأ.

المصدر: سبوتنيك

