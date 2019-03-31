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تحذيرات واستعدادات في العراق لمواجهة السيول والفيضانات

أخبار العالم العربي

تحذيرات واستعدادات في العراق لمواجهة السيول والفيضانات
Reuters
(صورة أرشيفية)
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عقد رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، اجتماعا خاصا لتقييم الخطط والاستعدادات للسيطرة على السيول المحتملة والارتفاع المتوقع في مناسيب المياه.

وجاء في بيان حكومي أن عبد المهدي وجه بضرورة الاستفادة القصوى من المياه ووضع خطة لكري الأنهر، واستنفار كل الطاقات، والاستمرار بمراقبة مناسيب المياه والتأكد من سلامة السدود والجسور والحقول النفطية.

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على صعيد متصل أصدرت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم، توجيها عاجلا إلى المواطنين في سامراء والشرقاط بمحافظة صلاح الدين بإخلاء المناطق القريبة من حوض نهر دجلة بعد ارتفاع مناسيب مياهه.

كما توقفت الحركة في مناطق وشوارع قضاء بلد جنوبي صلاح الدين بعد غرقه نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة.

المصدر: RT

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