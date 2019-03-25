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العراق.. السلطات تحذر من موجة فيضانات بسبب الأمطار

أخبار العالم العربي

العراق.. السلطات تحذر من موجة فيضانات بسبب الأمطار
Reuters Ahmed Saad
العراق، أرشيف
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أظهرت وثيقة صادرة من السلطات العراقية تحذيرا من موجة فيضانات قد تشهدها بعض مناطق البلاد خلال الأيام المقبلة بسبب غزارة الأمطار.

وجاء في نص الوثيقة التي حصلت RT عليها والصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، خلية الأزمات المدنية: "أخبرنا السيد مهدي رشيد، مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات في وزارة الموارد المائية، بأن مؤشرات الأمطار للأيام المقبلة تظهر تأثر المناطق الشرقية للبلاد بالأمطار التي ستكون شديدة وتؤدي إلى سيول وفيضانات".

وبحسب الوثيقة، "فمن المحتمل أن يتم الإعلان عن حالة الإنذار "ج"، وهي أقصى حالات الإنذار في العراق.

RT

وعلى صعيد متصل قال مراسل RT إن "محافظة واسط المحاذية لإيران شهدت موجة سيول وفيضانات كبيرة اضطرت الحكومة المحلية فيها إلى إعلان حالة الطوارئ".

وشهد قضاء هيت التابع لمحافظة الأنبار في غرب العراق غرق بعض المناطق بسبب موجة الأمطار الكثيفة التي هطلت خلال اليومين الماضيين.

المصدر: RT

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