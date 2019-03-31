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هادي: كارثة اليمن نتيجة انقلاب المليشيات المدعومة من إيران تفوق كل وصف

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أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن حجم الكارثة التي حلت باليمن والمنطقة نتيجة "انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإرهابي في إيران، يفوق كل وصف".

وقال هادي في كلمته خلال الدورة الثلاثين لجامعة الدول العربية في تونس اليوم، إن مأساة الحرب "طالت كل مدينة وحارة ومنزل في اليمن، والحرب التي تسببت بها هذه المليشيات الإرهابية فاقمت المشاكل الاقتصادية والإنسانية والأمنية" في البلاد.

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وتطرق إلى ما وصفها بالتحديات الجسيمة التي تواجه الشعوب العربية، و"أهمية رص الصفوف من أجل التغلب عليها، وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية التي يجب أن تحظى بالمزيد من الدعم والاهتمام باعتبارها القضية المركزية للأمة، وصولا لاستعادة الشعب الفلسطيني لدولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، مؤكدا "رفض بلاده لأي مساس بحقوق الشعب السوري في أراضيه المحتلة في الجولان العربي".

المصدر: RT

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