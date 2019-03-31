أكدت مصادر دبلوماسية في تصريح خاص لـRT أن القمة العربية ستبحث الانتهاكات التركية لأراضي العراق، وصياغة رد جماعي على الانتهاكات المتكررة للسيادة العراقية.

وقال مصدر رفيع ومقرب من القمة: "هناك ما يشبه الإجماع العربي على مناقشة تلك القضية بالغة الخطورة والماسة بثوابت الأمن القومي العربي".

وأشار إلى وجود تنسيق كامل بين مصر والعراق والأردن في هذا الملف ضمن التفاهمات الأخيرة التي تمت في القاهرة بوضع أولويات وملفات القضايا المشتركة ذات البعد الأمني والاقتصادي التي تهم الدول الثلاث.

وأضاف المصدر أن القاهرة تضع كامل ثقلها لوقف الانتهاكات التركية لسيادة ووحدة أراضي العراق.

القاهرة ناصر حاتم