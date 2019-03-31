السيسي يصل إلى تونس لحضور القمة العربية

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تونس العاصمة، قادما من القاهرة لحضور اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة المقرر اليوم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل إلى تونس للمشاركة في القمة العربية".

وجاء الإعلان المصري عن مغادر السيسي مطار القاهرة الدولي في وقت سابق من اليوم متوجها إلى تونس مخالفا لكل التوقعات والتصريحات خاصة تلك الصادرة عن الرئاسة التونسية التي أعلنت رسميا أن السيسي لن يحضر القمة.

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ولم يصدر عن القاهرة أي تعليق حول تصريحات نور الدين بن تيشة، المستشار السياسي للرئيس التونسي الذي أعلن أمس أن "السيسي اعتذر لمسائل تخصه وتخص الأشقاء في مصر وبعيدة كل البعد عن مسؤوليتنا"، مشيرا إلى أن تونس وفرت كل الظروف لاستقبال الزعماء العرب.

ومن المقرر أن تنطلق اليوم في تونس العاصمة اجتماعات الدورة 30 لمجلس جامعة الدول العربية، وتبحث تطورات القضية الفلسطينية والجولان والأزمة السورية، والتطورات في اليمن وليبيا، ودعم جهود السلام والتنمية في السودان، والتضامن مع لبنان، ودعم جمهورية الصومال وقضايا أخرى.

المصدر: وكالات