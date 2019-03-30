في تصريح مفاجئ.. تونس توضح أسباب اعتذار السيسي عن حضور القمة العربية

أكد نور الدين بن تيشة المستشار السياسي للرئيس التونسي، أن اعتذار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن حضور القمة العربية في تونس جاء لظروف خارجة عن تونس.

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وقال بن تيشة في حديث إذاعي صباح اليوم السبت إن "السيسي اعتذر لمسائل تخصه وتخص الأشقاء في مصر وبعيدة كل البعد عن مسؤوليتنا"، مشيرا إلى أن تونس وفرت كل الظروف لاستقبال الزعماء العرب.

ولم يصدر من القاهرة أي بيان رسمي بشأن اعتذار السيسي عن حضور القمة من عدمه.

المصدر: شمس إف إم