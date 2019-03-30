الكويت تقاطع مؤتمرا في البحرين بسبب إسرائيل

قررت الكويت مقاطعة مؤتمر في البحرين مقرر عقده من 15 إلى 18 أبريل 2019، على خلفية مشاركة وفد إسرائيلي.

وأفاد العضو في البرلمان الكويتي عبد الله الكندري بأن وزير التجارة والصناعة خالد الرضوان، قرر عدم المشاركة في "مؤتمر ريادة الأعمال"، استجابة لمطالب برلمانية.

وقال في نص تغريدة نشرها على "تويتر" يوم الجمعة: "أشكر استجابة الوزير خالد الروضان بعد اتصال هاتفي معه، وتأكيده لي أنه قرر عدم المشاركة في مؤتمر ريادة الأعمال في البحرين واعتذاره عن حضور الفعالية".

أشكر استجابة الوزير خالد الروضان بعد اتصال هاتفي معه، وتأكيده لي أنه قرر عدم المشاركة في مؤتمر ريادة الأعمال في البحرين واعتذاره عن حضور الفعالية. — عبدالله أحمد الكندري (@abalkandari) 28 марта 2019 г.

وأشار إلى أن مشاركة وفد من إسرائيل في مؤتمر ريادة الأعمال في البحرين تستوجب الانسحاب الفوري للوفد الكويتي ممثلا بوزير التجارة خالد الروضان وباقي المشاركين.

وأكد أن الانسحاب هو التزام بموقف القيادة والشعب الكويتي الرافض للتطبيع.

واختتم تغريدته بالقول "#خليجيون_ضد_التطبيع"

وجود عناصر من الكيان الصهيوني مشاركة في مؤتمر ريادة الأعمال في البحرين يستوجب الانسحاب الفوري للوفد الكويتي

ممثّلاً بوزير التجارة خالد الروضان وباقي المشاركين إلتزاماً بموقف القيادة الكويتية والشعب الكويتي الرافض للتطبيع.#خليجيون_ضد_التطبيع — عبدالله أحمد الكندري (@abalkandari) 28 марта 2019 г.

وتستضيف البحرين في حدث رفيع المستوى "المؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2019"، ويستقطب الحدث السنوي العالمي الذي تستضيفه دول مثل الولايات المتحدة روسيا والمملكة المتحدة والصين وإيطاليا والبرازيل، رجال الأعمال والمستثمرين والباحثين وواضعي السياسات من أكثر من 170 بلدا حول العالم، للبحث في طرق جديدة لمساعدة المؤسسين على إطلاق المشاريع الجديدة وتطويرها.

كما يعد هذا المؤتمر بمثابة منصة تعرض فيها البرامج والمبادرات العالمية التي تهدف إلى إنشاء نظام بيئي عالمي واحد.

المصدر: RT + "تويتر"