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بالفيديو.. الملك محمد السادس يبهر بابا الفاتيكان!

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بالفيديو.. الملك محمد السادس يبهر بابا الفاتيكان!
Reuters / Youssef Boudlal
العاهل المغربي الملك محمد السادس والبابا الفاتيكان فرانسيس
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فاجأ العاهل المغربي الملك محمد السادس، ضيفه بابا الفاتيكان فرنسيس، بإلقائه خطابًا ترحيبا به بـ4 لغات مختلفة وهي العربية والإسبانية والإنجليزية والفرنسية.

وقالت وسائل إعلام مغربية، إن هذا الخطاب يعد سابقة، باعتبارها المرة الأولى التي يلقي فيها الملك محمد السادس خطابا بهذا العدد من اللغات.

وأكد العاهل المغربي في كلمته في ساحة مسجد حسان، أن زيارة البابا فرانسيس لبلاده حدث استثنائي يبرهن على العلاقات العريقة بين المغرب والفاتيكان.

واستقبل محمد السادس بابا الفاتيكان فرانسيس، لدى وصوله إلى المغرب في زيارة رسمية سيبحث فيها سبل تفعيل الحوار بين الأديان وقضايا المهاجرين.

المصدر: وكالات

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