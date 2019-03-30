السيسي: "الجنيه والخمسة جنيه مش هتفرق"

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء صندوق لدعم المرأة المصرية، على غرار الصناديق التي أنشئت خلال السنوات الماضية.

وقال السيسي، في كلمة ألقاها خلال احتفالية "تكريم المرأة المصرية والأم المثالية"، اليوم السبت: "الجنيه والخمسة جنيه لما يتخصموا مش هيفرق، لكن لما تتجمع الأموال دي هتعمل رقم معتبر، ستستطيع من خلال الدولة دعم المرأة".

وأوضح الرئيس المصري أن هذا الصندوق سيكون له مجلس أمناء وقانون من مجلس النواب وغالبا ما سيكون رئيس الصندوق هو رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.

وأشار السيسي إلى ضرورة دراسة الحكومة لتعديل قانون الخدمة العامة لتمكين تدريب وتأهيل المرأة المصرية للالتحاق بسوق العمل ووضع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلك.

وعلق رئيس حزب "مصر الثورة"، حسين أبو العطا، على دعوة السيسي إلى إنشاء صندوق لدعم المرأة، قائلا إن السيسي أول رئيس مصري يولي اهتماما بقضايا المرأة المصرية، مضيفا: "لأول مرة قمة السلطة التنفيذية في مصر ملتزمة بحقوق نساء مصر، وهذا يفسر سر وقوف كل نساء مصر وراء الرئيس".

المصدر: وكالات