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لماذا فرقت طرقات الرباط موكبي الملك والبابا؟

أخبار العالم العربي

لماذا فرقت طرقات الرباط موكبي الملك والبابا؟
Reuters / Vatican Media
العاهل المغربي محمد السادس وبابا الفاتيكان فرانسيس
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استقبل العاهل المغربي محمد السادس اليوم السبت بابا الفاتيكان فرانسيس، لدى وصوله إلى المغرب في زيارة رسمية سيبحث فيها سبل تفعيل الحوار بين الأديان وقضايا المهاجرين.

وشق موكبا الملك والبابا العاصمة المغربية الرباط، إلا أن اللافت هو أن شوارع العاصمة شهدت سير موكبين منفصلين على طريقين متوازيين، وللسائل أن يسأل: لماذا لم يكن هناك موكب واحد يقل الطرفين؟

السبب بسيط، وهو أن بابا الفاتيكان يستخدم سيارته الخاصة في كل الزيارات التي يؤديها أو عند ظهوره خارج مقره.

وصممت السيارة بحيث يكون بابا الكنيسة الكاثوليكية مرئيا للحشود ويمكنه إلقاء التحية على الحاضرين.

المصدر: RT

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