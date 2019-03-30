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قديروف "بطل الإسلام" وحامل لوسام "نجمة القدس"

أخبار العالم العربي

قديروف
Sputnik
رمضان قديروف
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جرت في غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية مراسم استقبال رسمية في إطار المؤتمر الديني الدولي "الإسلام رسالة الرحمة والسلام".

واستقبل قصر الاحتفالات في غروزني "صفية" ضيوف الشرف، وكان من بينهم الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد عبد الكريم العيسى، الذي أعلن منح الرئيس الشيشاني رمضان قديروف لقب "بطل الإسلام"، وفقا لقرار الندوة.

وفي نفس السياق، قلدت فلسطين الرئيس الشيشاني وسام نجمة القدس "تقديرا لصداقته للشعب الفلسطيني ومناصرته لقضيته ومساهمته في تعزيز الصداقة بين فلسطين والشيشان"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي هذا الشأن، أكد قديروف أنه "سيظل داعما للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، إلى أن تتحقق أهدافه الوطنية بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وشدد قديروف على أنه "من المستحيل نسيان القدس أو التفريط فيها، مؤكدًا أنه شخصيا مستعد للتضحية بنفسه من أجل حماية واستعادة الحقوق الإسلامية في العاصمة الفلسطينية المقدسة".

المصدر: وكالات

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