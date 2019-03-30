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أحكام بالسجن لـ30 إسلاميا بين 10 سنوات والمؤبد في مصر

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أحكام بالسجن لـ30 إسلاميا بين 10 سنوات والمؤبد في مصر
Reuters
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قضت إحدى المحاكم المصرية بسجن 30 إسلاميا متشددين لمدد تتراوح بين 10 سنوات والمؤبد، بعد إدانتهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة أسلحة ومتفجرات.

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وقال رئيس محكمة جنايات الإسكندرية التي حاكمت المتهمين في القاهرة إن المحكمة عاقبت 18 متهما بالسجن المؤب،د و8 بالسجن المشدد 15 سنة، و4 بالسجن 10 سنوات.

وقضت المحكمة أيضا بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء عقوباتهم كما شمل الحكم حرمان المتهمين الهاربين، من التصرف في أموالهم.

ويحق لمن صدر عليهم الحكم حضوريا الطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية، والتي لها أن تؤيد الحكم أو تعدله وإذا ألغته تعيد المحاكمة بنفسها.

ونسبت النيابة للمتهمين التخطيط عام 2017 لتفجير انتحاري مزدوج في كنيسة بمدينة الإسكندرية وتفجير متجر للخمور بمدينة دمياط على البحر المتوسط أيضا.

كما أدين المحكومون باعتناقهم فكر تنظيم داعش، وتلقيهم تدريبات عسكرية في الخارج والداخل.

المصدر: وكالات

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