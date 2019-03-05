مصر.. سجن 5 مدانين بأعمال شغب بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة

قضت المحكمة العسكرية المنعقدة داخل محافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، بالسجن ما بين 7 لـ 10 سنوات على 5 مدانين بارتكاب أعمال عنف وشغب داخل محافظة المنيا عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

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وبرأت المحكمة شخصين آخرين؛ لعدم كفاية الأدلة.

وأكد مصدر قانوني في تصريحات اليوم، أن المحكمة عاقبت 4 مدانين باقتحام مركز شرطة ومحكمة ديرمواس بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لخامس مدان باقتحام مبنى النيابة الإدارية، مضيفا أن ذات المحكمة برأت متهمين اثنين من قضية اقتحام وحدة مرور ملوي ومبنى النيابة العامة؛ لعدم كفاية الأدلة.

وأوضح المصدر، أن المتهمين جميعا سبق وصدرت ضدهم أحكام غيابية بالمؤبد، وأعيدت محاكماتهم بعد ضبطهم، وجميعهم كانوا يواجهون تهم الانتماء لجماعة الإخوان، والتورط في أعمال عنف وشغب داخل مركزي ملوي وديرمواس، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

المصدر: مصراوي