وصول بابا الفاتيكان إلى المغرب

استقبل العاهل المغربي محمد السادس بابا الفاتيكان فرانسيس في المطار لدى وصوله إلى المغرب في زيارة سيبحث خلالها مع الجانب المغربي سبل تفعيل الحوار بين الأديان وقضايا المهاجرين.

وحسب موقع "الفاتيكان نيوز"، فإن الزيارة الرسولية الـ28 للبابا فرانسيس التي بدأت اليوم السبت إلى المغرب، والتي تحمل شعار الحوار بين الأديان، تأتي إتماما لتلك التي قام بها يوحنا بولص الثاني عام 1985.