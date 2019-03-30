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يوم الأرض.. مسيرات وإصابات في قطاع غزة

أخبار العالم العربي

يوم الأرض.. مسيرات وإصابات في قطاع غزة
RT
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وقعت اليوم السبت بين الفلسطينيين إصابات برصاص إسرائيلي واختناقات بالغاز المسيل للدموع أطلق من الجانب الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات يوم الأرض.

تعرض مواطنان فلسطينيان لإصابة برصاص إسرائيلي في منطقة ملكة شرق قطاع غزة، فيما اختنق آخرون بغاز مسيل للدموع، أطلقه الجيش الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات يوم الأرض بخان يونس.

RT

وأفاد مراسلنا في القطاع بأن وفدا مصريا أمنيا وتحت حماية أمنية كبيرة توجه لتفقد مخيمات العودة شرق غزة.

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الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ43 لـ"يوم الأرض"

ويحي الشعب الفلسطيني اليوم الذكرى الـ43 لـ"يوم الأرض" الذي يذكر بهبة الفلسطينيين عام 1976، ضد مصادرة تل أبيب عشرات الآلاف من الدونومات من أراضي الفلسطينيين لتوسيع المستوطنات.

وتتمثل مظاهر إحياء هذه الذكرى في المظاهرات والمسيرات المليونية التي تخلد هذا اليوم، إضافة إلى الإضرابات الشاملة في كافّة المناطق الفلسطينيّة.

المصدر: وكالات

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