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مقتل فلسطيني شرق قطاع غزة

أخبار العالم العربي

مقتل فلسطيني شرق قطاع غزة
Reuters
غزة- أرشيف
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أفادت وزارة الصحة في غزة، بمقتل شاب أصيب بشظايا في الرأس نتيجة قصف إسرائيلي، في الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان: "المواطن محمد جهاد سعد 20 عاما، استشهد جراء إصابته بشظايا بالرأس، وتم نقل جثمانه إلى مشفى الشفاء بمدينة غزة".

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كما أكدت الوزارة فتحها جميع أقسام الطوارئ في القطاع استعدادا ليوم الأرض والتظاهرة المليونية المرتقبة على حدود القطاع.

جدير بالذكر أن 11 فلسطينيا أصيبوا مساء أمس بجراح على طول الحدود الشرقية شرق رفح خلال فعاليات "الإرباك الليلي".

المصدر: "معا"

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