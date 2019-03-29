مصر.. الإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح

أفرجت السلطات المصرية عن الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، بعد انتهاء عقوبته بالسجن المشدد 5 سنوات لإدانته مع آخرين في قضية تظاهر دون إذن أثناء "أحداث مجلس الشورى".

وكتب مختار منير محامي الناشط المفرج عنه، على حسابه في "فيسبوك":

وقالت منى سيف، شقيقة الناشط إن وزارة الداخلية أنهت إجراءات الإفراج عنه في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، بعد قضاء عقوبته.

وترجع قضية أحداث محيط مجلس الشورى إلى فبراير من العام 2013 حين نظمت مظاهرة أمام البرلمان المصري وسط القاهرة للاحتجاج على صدور قانون يحظر التظاهر دون إذن، وقالت منظمات حقوقية دولية ومحلية إنه يقيد الحق في التعبير عن رأي.

والإفراج عن عبد الفتاح مشروط إذ يتضمن حكمه خضوعه لمراقبة لمدة خمس سنوات، كما يتطلب أن يقضي الفترة من السادسة مساء إلى السادسة صباحا يوميا في قسم للشرطة.

المصدر: رويترز