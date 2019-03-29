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ضبط 44 إيرانيا حاولوا دخول العراق بتأشيرات مزورة

أخبار العالم العربي

ضبط 44 إيرانيا حاولوا دخول العراق بتأشيرات مزورة
منفذ الشيب الحدودي بين العراق وإيران
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، ضبطها 44 مسافرا إيرانيا لدى محاولتهم الدخول إلى البلاد بتأشيرات مزورة عن طريق منفذ "الشيب" الحدودي.

 وذكر بيان لهيئة المنافذ الحدودية العراقية، أن "عمال الهيئة في منفذ الشيب الحدودي، وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني وجوازات المنفذ، ضبطت 44 تأشيرة دخول مزورة بحوزة مسافرين إيرانيين في البوابة الإيرانية".

وأضاف البيان أن "الجهات المختصة أبطلت التأشيرات المزورة وأعادت حامليها إلى الجانب الإيراني".

المصدر: RT

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