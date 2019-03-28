محققة أممية: محاكمة المتهمين في قضية خاشقجي بالرياض قد تكون إجهاضا محتملا للعدالة

دعت مسؤولة أممية تقود التحقيق الدولي المستقل في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى الشفافية في محاكمة المتهمين في المملكة، قائلة إنها لا ترقى إلى مستوى المعايير الدولية.

وحثت آغنيس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، السلطات السعودية على الكشف عن أسماء المتهمين الـ11 في قضية مقتل خاشقجي، وكذلك الكشف عن مكان 10 آشخاص آخرين احتجزوا في بداية التحقيق.

وحذرت المسؤولة الأممية من أن الدبلوماسيين من مجلس الأمن الدولي الذين حضروا أربع جلسات قضائية عقدت في الرياض "قد يكونون منخرطين في إجهاض محتمل لإساءة تطبيق العدالة، ويتهمون بالتواطؤ، إذا تبين أن المحاكمة تشوبها انتهاكات لحقوق الإنسان".

يتبع..