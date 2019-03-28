تسجيل صادم: إنقاذ طفلة كانت تحت تأثير مخدر "الشعلة" من نهر بردى بدمشق

انتشر تسجيل مصور يظهر طفلة على حافة نهر بردى وسط دمشق، وهي تسقط في مياه النهر متأثرة باستنشاق لاصق "الشعلة" الذي أدمنه الكثير من أطفال الحرب السورية المشردين.

ونقل مراسلنا في دمشق، عن المصور رامي القاعد إن أحد العسكريين الجرحى أنقذ الطفلة بعكازه بعد وقوعها في النهر، لافتا إلى أن الطفلة كانت تحت تأثير المخدر الذي يحدثه "الشعلة".

ويظهر في الفيديو شخص يسأل الطفلة فتقول إنها من منطقة الشاغور، وأن أمها متوفية ووالدها في السجن.

ويعد الإدمان على شم "الشعلة" من الظواهر التي أفرزتها الحرب في سوريا، وقد تناولتها وسائل الإعلام مرارا، كما نقلت آراء لأطباء قالوا إن المادة اللاصقة المعروفة بـ"الشعلة" تحوي مواد كيميائية تسبب تأثيرات عصبية مباشرة، مشابهة لتأثير المواد المخدرة المعروفة، وتؤدي إلى تلف الأعصاب، والهلوسة.

المصدر: RT