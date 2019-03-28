الخرطوم تحبس 3 متظاهرين لـ6 أشهر

حكمت محكمة طوارئ سودانية الأربعاء على 3 محتجين بينهم طالبتان، بالسجن 6 أشهر لمشاركتهم في تظاهرة شهدتها مدينة أم درمان، فيما قدمت جهة الدفاع عن المحبوسين استئنافا.

إقرأ المزيد

وقال شهود عيان إن قوات الأمن فرقت الأربعاء تظاهرة في أم درمان غرب العاصمة الخرطوم، واعتقلت ثلاثة متظاهرين.

وقالت محامية المعتقلين، إن الذين اعتقلو هم رجل وطالبتان من جامعة الأحفاد للبنات، مثلوا أمام محكمة الطوارئ التي حكمت عليهم بالسجن ستة أشهر.

ويشهد السودان منذ ديسمبر الماضي تظاهرات بدأت رفضا لرفع الحكومة سعر الخبز، وسرعان ما أخذت تطالب باستقالة الرئيس عمر البشير الذي يتولى الحكم منذ 1989.

وأفاد مسؤولون بأن 31 شخصا قتلوا في أعمال عنف مرتبطة بالتظاهرات حتى الآن، في حين أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى مقتل 51 شخصا على الأقل.

المصدر: وكالات