تركيا تبني 193 سجنا جديدا

أعلنت المديرية العامة للسجون ومراكز الاحتجاز التابعة لوزارة العدل التركية أنه تم التخطيط لبناء 193 سجنا جديدا خلال 5 سنوات بعد الزيادة الكبيرة في أعداد النزلاء.

وجاء إعلان مصلحة السجون ردا على المذكرة الاستفهامية التي تقدم بها نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، محرم أركاك، إلى وزارة العدل وتساءل خلالها عن عدد مشاريع السجون التي تم الشروع في بنائها خلال السنوات الخمس الأخيرة والسجون التي سيتم إنشاؤها حديثا.

وذكرت في جوابها أنه اعتبارا من السابع عشر من ديسمبر عام 2018 بلغ عدد السجون في تركيا 389 سجنا بطاقة استيعابية تبلغ 211 ألفا و838 سجينا.

وأضافت أنه من المخطط إنشاء 193 سجنا جديدا خلال الخمس سنوات القادمة بهدف مواجهة الزيادة في عدد السجناء.

وأفادت المصلحة أنه من بين هذه السجون، 126 سجنا في مرحلة الإنشاء و23 سجنا في مرحلة المناقصة و35 سجنا في مرحلة المشروع و9 سجون في مرحلة التخطيط.

المصدر: موقع "حرييت" التركي