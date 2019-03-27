بومبيو: قرارنا حول الجولان سيساعد عملية السلام في الشرق الأوسط

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن قرار واشنطن الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل سيساعد عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال بومبيو خلال جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي، اليوم الأربعاء: "نعتقد أن هذا (الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان) يزيد من احتمال تحقيق تسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين".

وأضاف بومبيو: "نظن أن هذا الحديث الواضح يبعدنا عن الغموض بشأن كيفية المضي قدما إلى الأمام".

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع يوم 25 مارس الجاري في البيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على مرسوم ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل منذ عام 1967.

وأعلنت دول عديدة في العالم رفضها لقرار ترامب والتزامها بالقرارات الدولية التي تعتبر ضم إسرائيل للجولان غير شرعي.

المصدر: رويترز