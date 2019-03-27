وزير الخارجية التونسي يدعو إلى وضع النقاط على الحروف بشأن عودة سوريا

دعا وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إلى تقييم مدة تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية منذ 2011.

وقال وزير الخارجية التونسي في تصريح لاتحاد إذاعات الدول العربية يوم الأربعاء، "سوريا بلد عربي وجزء أصيل من الأمة، وموقعها هو إطار العمل العربي المشترك، لكن العرب قرروا في قمة القاهرة 2011 تعليق عضوية سوريا، اليوم لا بد للقادة ووزراء الخارجية تقييم ما جرى منذ ذلك التاريخ".

وأضاف الجهيناوي أن هذا التقييم يجب أن يشمل المستوى السياسي والأمني، وإذا رأى القادة توفر الشروط من أجل عودة سوريا إلى المؤسسات العربية، فإن هذا القرار يتم اتخاذه في اجتماع القمة".

وتأتي دعوة جهيناوي في ظل حالة الترقب لدى الشارع العربي باحتمال إعادة عضوية سوريا في القمة العربية التي تحتضنها تونس، يوم الأحد المقبل.

المصدر: وكالات