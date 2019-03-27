شاهد الرئيس البلغاري رومن رادف وزوجته، اليوم الأربعاء، أهرامات الجيزة ، وذلك على هامش زيارته للقاهرة.

RT

وقال مدير عام منطقة آثار الهرم أشرف محيي الدين، إن الجولة بدأت بزيارة الهرم الأكبر من الداخل، مشيرا إلى أن الرئيس الضيف صرح بأن زيارة الهرم من الداخل هي بمثابة حلم كبير لديه كما عبر عن سعادته وإعجابه بتلك المغامرة، وتساءل عن عدد الأحجار التي تم استخدامها لبناء هذا الهرم العظيم والذي يعد جزءا مهما من الحضارة المصرية العظيمة وتاريخها.

ثم انتقلت الزيارة إلي منطقة البانوراما، وقد حرص الرئيس البلغاري على التقاط العديد من الصور التذكارية مع الوفد المرافق، وانتهت الزيارة عند تمثال أبو الهول حيث أبدى الرئيس انبهاره بشكل وطريقة نحت هذا التمثال الرائع.

RT

وكان رئيس جمهورية بلغاريا، قد غادر القاهرة بعد زيارة استغرقت يومين، استقبله خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعقد الرئيسان جلسة مباحثات تناولت العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث فرص التعاون بين البلدين .

المصدر: RT