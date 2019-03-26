أردوغان يصعد لهجته تجاه السيسي والساسة الأوروبيين

شن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هجوما جديدا على الاتحاد الأوروبي والسلطات المصرية خاصة نظيره، عبد الفتاح السيسي.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء أمام تجمع جماهيري بولاية آدي يامان جنوب شرقي البلاد في إطار الحملة الانتخابية لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا: "سنظهر مجددا قوة الديمقراطية التركية للسياسيين المنافقين في أوروبا الذين اصطفوا في الطابور لمصافحة يد الانقلابيين في مصر يوم إعدامهم 9 شبان".

وأضاف أردوغان: "تذكروا ماذا فعلوا في مصر، لقد أعدموا 9 شبان، والإعدام محظور في دول الاتحاد الأوروبي، لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ إنهم اجتمعوا مع عديم الضمير السيسي".

نفذت وزارة الداخلية المصرية، يوم 20 فبراير الماضي، أحكاما بالإعدام بحق 9 شبان صدرت في إطار قضية اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، في صيف 2015.

وبعد مرور 4 أيام على ذلك عقدت أول قمة عربية أوروبية بمدينة شرم الشيخ المصرية وسط حضور أوروبي واسع، في خطوة انتقدتها بشدة تركيا التي تمر علاقاتها مع مصر بتوتر كبير على خلفية الإطاحة بحكم الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، الذي دعمته أنقرة.

المصدر: وسائل إعلام تركية + وكالات