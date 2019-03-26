ذكرت روسيا وسوريا أن الولايات المتحدة رفضت المشاركة في الاجتماع الخاص بإنقاذ المقيمين في مخيم الركبان للنازحين السوريين، متهمين إياها بمنع الوصول إلى منطقة التنف.

وأفادت هيئة التنسيق الروسية السورية المشتركة، في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، بأن "مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا ومتابعة تنقلات النازحين، اللواء فيكتور كوبتشيشين، أجرى في نقطة جليغم اجتماعا تنسيقيا حول وضع خطوات متتالية خاصة بإزالة مخيم الركبان".

وأوضح البيان الروسي السوري المشترك أن الاجتماع شارك فيه ممثلون عن مكاتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في سوريا وإدارة تنسيق الشؤون الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة وسفارة روسيا لدى سوريا، ووزارة البلديات، وهيئة المصالحة الوطنية في سوريا والهلال الأحمر العربي السوري ومشايخ القبائل الموجودة في أراضي الركبان".

وأعلنت هيئة التنسيق الروسية المشتركة أن "الجانب الأمريكي الذي يتحمل المسؤولية المباشرة عن تطورات الأحداث في منطقة التنف التي احتلها بصورة غير قانونية، تجاهل المبادرة الهادفة إلى إنقاذ المقيمين في الركبان ورفض المشاركة في عمل الاجتماع التنسيقي".

وأكد البيان أن العسكريين الأمريكيين منعوا الممثلين الروس والسوريين والدوليين من المرور عبر منطقة التنف للوصول إلى الركبان من أجل دراسة الأوضاع التي يعيش فيها النازحون هناك.

ووجهت روسيا وسوريا عبر البيان المشترك دعوة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الاجتماع الذي سينعقد في نقطة التفتيش جليغم حول موضوع إزالة الركبان يوم 2 أبريل.

المصدر: RT