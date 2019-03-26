اجتماع تنسيقي حول مخيم الركبان بحضور سوري روسي

بدأ الاجتماع التنسيقي حول إجلاء سكان الركبان وتفكيكه في معبر جليغم بحضور ممثلين عن الجيش والأجهزة الحكومية السورية والمنظمات العامة والأمم المتحدة والقوات الروسية ومشايخ من المخيم.

وقال الجانب الروسي إنه "لا يمكن أن نبقى غير مبالين بوضع أهالي المخيم، خاصة مع غياب الظروف الصحية الصعبة وانعدام الرعاية الطبية الأساسية ما يؤدي إلى موت العديد من الأطفال يوميا".

وأوضح نائب قائد القوات المسلحة الروسية في سوريا اللواء فيكتور كوبتشيشين أن الطرف الروسي دعا دبلوماسيين أمريكيين موجودين في الأردن وممثلي القوات الأمريكية الموجودة في التنف لحضور الاجتماع.

وأكد كوبتشيشين على أن الرد على الدعوة جاء بالرفض وبأنه لا يوجد حق لأي ممثل للقوات الروسية أو ممثل للقوات السورية دخول المخيم.

وأوضح "لا يوجد لهم الحق في الوجود بأراض تبعد 55 كم حول المخيم، يحق دخول هذه الأراضي فقط لممثلي الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أنه لا يوجد لدى الجانب الأمريكي الرغبة في حل مسألة مخيم الركبان... كل المسؤولية عما يجري في الركبان تقع على عاتق قوات التحالف الدولي التي تراقب هذه الأراضي".

المصدر: RT