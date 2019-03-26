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8 قتلى على الأقل جراء تجدد الاشتباكات في الحديدة اليمنية

أخبار العالم العربي

8 قتلى على الأقل جراء تجدد الاشتباكات في الحديدة اليمنية
AFP ABDO HYDER
ميناء الحديدة - صورة أرشيفية
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أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن ثمانية أشخاص على الأقل، بمن فيهم مدنيون، قتلوا جراء تجدد القتال في مدينة الحديدة الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن.

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ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمنيين تأكيدهم أن الاشتباكات أسفرت عن اندلاع حرائق في جبهات القتال الرئيسية شرق وجنوب المدينة، وسط قصف مدفعي متبادل بين قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

وأفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بإحباط محاولة تسلل للحوثيين شرق الحديدة وتوجيه "ضربات موجعة" و"وابل من النيران" إلى عناصر الجماعة، مما أسفر عن مقتل وجرح عدد منهم وتدمير عربة "بي أم بي" تابعة لهم.

من جانبها، حملت وزارة حقوق الإنسان التابعة لحكومة الحوثيين، في بيان أصدرته  التحالف العربي المسؤولية عن استهداف مخزون استراتيجي لمشتقات النفط في ميناء الحديدة، حسب قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

وتهدد هذه التطورات بنسف نظام وقف إطلاق النار المتفق عليه بين الطرفين بوساطة أممية في مفاوضات السويد خلال شهر ديسمبر الماضي.

المصدر: وكالات

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