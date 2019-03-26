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بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يدمر مكتب إسماعيل هنية في غزة

أخبار العالم العربي

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أعلن الجيش الإسرائيلي عن تدميره مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في مدينة غزة.

واتهم الجيش على حسابه في "تويتر" هنية باستخدام مكتبه لـ"قيادة تنظيم إرهابي عنيف شن حربا عدوانية على إسرائيل"، قائلا: "دمرنا مكتبه منذ قليل".

وأكد المتحدث الناطق باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن الطيران الإسرائيلي شن غارات على مكتب هنية في حي الرمال شمال غزة، موضحا أن الحديث يدور عن مقر استُخدم لعقد اجتماعات عسكرية عديدة، وسبق أن تم استهدافه إبان حرب غزة عام 2012.

ونشر أدرعي صورة قيل إنها تظهر آثار القصف الإسرائيلي لمكتب هنية.

وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل مكتب هنية منذ 2012.

ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" فيديو يظهر لحظات قصف الجيش الإسرائيلي على المبنى.

وجاء ذلك ضمن إطار الغارات التي شنتها إسرائيل أمس على مواقع لـ"حماس" في غزة، ردا على سقوط صاروخ أطلق من القطاع على تل أبيب، وذلك رغم نفي الحركة مسؤوليتها عن الهجوم.

المصدر: RT

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