أعلن الجيش الإسرائيلي عن تدميره مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في مدينة غزة.

واتهم الجيش على حسابه في "تويتر" هنية باستخدام مكتبه لـ"قيادة تنظيم إرهابي عنيف شن حربا عدوانية على إسرائيل"، قائلا: "دمرنا مكتبه منذ قليل".

What do you do at your office each day? Send emails? Create spreadsheets? Make phone calls?



Hamas chief Ismail Haniyeh uses his office in order to lead a brutal terrorist organization in a war of aggression against Israel.



We just destroyed his office. pic.twitter.com/26KGVlac7F — Israel Defense Forces (@IDF) ٢٥ مارس ٢٠١٩

وأكد المتحدث الناطق باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن الطيران الإسرائيلي شن غارات على مكتب هنية في حي الرمال شمال غزة، موضحا أن الحديث يدور عن مقر استُخدم لعقد اجتماعات عسكرية عديدة، وسبق أن تم استهدافه إبان حرب غزة عام 2012.

#عاجل

أغارت مقاتلات حربية على ديوان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل #هنية التي تقع في حي #الرمال في شمال قطاع #غزة.

الحديث عن مقر يتم استخدامه للقاءات عسكرية عديدة وتم استهدافه في عملية عامود السحاب #حماس_تحت_القصف#حماس_مسؤولةpic.twitter.com/a5zsL7CCnO — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ٢٥ مارس ٢٠١٩

ونشر أدرعي صورة قيل إنها تظهر آثار القصف الإسرائيلي لمكتب هنية.

#حماس_تحت_القصف مقر رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل #هنية لم يعُد صالحًا للاستخدام... هذه نهاية كل مقر إرهابي. #حماس_مسؤولةpic.twitter.com/MMdxJrLMVJ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ٢٦ مارس ٢٠١٩

وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل مكتب هنية منذ 2012.

ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" فيديو يظهر لحظات قصف الجيش الإسرائيلي على المبنى.

وجاء ذلك ضمن إطار الغارات التي شنتها إسرائيل أمس على مواقع لـ"حماس" في غزة، ردا على سقوط صاروخ أطلق من القطاع على تل أبيب، وذلك رغم نفي الحركة مسؤوليتها عن الهجوم.

المصدر: RT