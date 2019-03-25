رئيس حزب العدالة والتنمية الجزائري لـRT: بوتفليقة أراد أن يلتف على مبادرة المعارضة ويمدد لنفسه

قال رئيس حزب العدالة والتنمية الجزائري عبد الله جاب الله في لقاء خاص مع RT يوم الاثنين، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أراد أن يلتف على مبادرة المعارضة وقام بتمديد العهدة الرابعة.

وأضاف جاب الله أن الشعب هو من يعطي الشرعية للدولة بكل مؤسساتها.

وتابع قائلا إن المؤسسة العسكرية مطالبة بالاستماع لمطالب الشعب الجزائري.

وصرح رئيس حزب العدالة والتنمية الجزائري بأنه إذا كان هناك صدق وجدية في الدعوة للحوار من قبل السلطة فنحن جاهزون لذلك دون الالتفاف على مطالب الشعب.

كما أفاد جاب الله في تصريحاته بأن النظام استغل القنوات الفضائية خلال عشرات السنين ودس في عقول الناس أن الآخرين غير جديين.

المصدر: RT