قائمة المناطق التي استهدفتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة حتى اللحظة

شن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الاثنين غارات على مواقع لحركة "حماس" في قطاع غزة ردا على سقوط صاروخ أطلق على تل أبيب في وقت سابق من اليوم.

وأفاد مراسلنا بأنه وللمرة الأولى منذ بدء التصعيد صافرات الإنذار تدوي في بلدات غلاف غزة.

وحذرت تل أبيب مواطني القطاع من الاقتراب من المباني والمواقع التابعة لـ"حماس" في كافة أرجاء القطاع، وفي مايلي المناطق التي استهدفتها القوات الإسرائيلية:

موقع البحرية شمال غرب مدينة غزة

مقر الأمن الداخلي التابع لحركة "حماس" في حي الرمال داخل مدينة غزة

استراحة تتبع لألوية الناصر صلاح الدين شمال غرب مدينة غزة

أراضي زراعية شمال مدينة غزة في بيت لاهيا

أرض زراعية في منطقة الزنة شرق خان يونس

أرض زراعية شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

أرض زراعية في منطقة صوفا شرق رفح

أرض زراعية شرق المغازي وسط القطاع

شركة الملتزم للتأمين وتدمير المبنى بالكامل وسط مدينة غزة

أرض زراعية بالقرب من تلة المنطار شرق الشجاعية

منطقة جبل الريس شرق حي التفاح شرق مدينة غزة

وسط بيت حانون أقصى شمال قطاع غزة

موقع بيت حانون العسكري التابع لكتائب القسام

إطلاق صاروخ تحذيري قرب منزل العميد في شرطة حماس أبو همام الديب تمهيدا لتدميره في شارع المنصورة بحي الشجاعية

استهداف طائرات الاستطلاع غرب مدينة غزة محيط منطقة الميناء

تدمير مكتب إسماعيل هنية بالكامل بعد قصفه بثلاثة صواريخ

استهداف ميناء خانيونس بصاروخين

وأغارت مقاتلات حربية على مبنى مكون من 3 طوابق في حي صبرا في مدينة غزة، كما استهدفت مقرا سريا لحماس يستخدمه جهاز الأمن العام والمخابرات العامة والاستخبارات العسكرية التابعة للحركة.

#فيديو لحظة استهداف مبنى الملتزم وسط مدينة #غزة بجوار متنزه البلدية pic.twitter.com/7yXdE5Jbk1 — Quds TV - قناة القدس (@QdsTvSat) March 25, 2019

المصدر: RT