 
مباشر

آل الشيخ يوضح حقيقة ما حدث له في بيت شيخ إماراتي

أخبار العالم العربي

آل الشيخ يوضح حقيقة ما حدث له في بيت شيخ إماراتي
@Turki_alalshikh
آل شيخ يوضح حقيقة ما حدث له في بيت شيخ إماراتي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lml8

علق رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، على المعلومات المغلوطة التي تم الترويج لها من خلال مقطع فيديو له مع ممثل رئيس الإمارات أحمد خليفة السويدي.

وقال آل الشيخ :"هناك صور لي في عزاء حرم الشيخ أحمد السويدي من أيام.. لكن الدويلة تختلق الأكاذيب ومعروف هدفهم.. بلد زايد وعيال زايد وشعب زايد في القلب".

من جهته نشر السفير السعودي لدى الإمارات تركي الدخيل، مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وثق لحظة توديع ممثل رئيس الإمارات الشيخ أحمد خليفة السويدي بمنزله في أبوظبي لتركي آل الشيخ بعد تقديم الأخير واجب العزاء.

وعلق تركي الدخيل على الفيديو قائلا: "انتشر هذا المقطع مع معلومات مغلوطة، الحقيقة أن معالي تركي آل الشيخ يعزي معالي أحمد خليفة السويدي بمنزله بأبوظبي بوفاة حرمه.. من خلق أبو خليفة وإكرامه لضيفه أراد أن يودعه إلى الخارج.. أبو ناصر يحلف عليه ألا يخرج تقديرا ومحبة لرجل من رجال الدولة وأعوان زايد رحمه الله..".

واختتم التغريدة قائلا: "غير ذلك كذب".

وكان مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي علق عليه البعض قائلين إن الشيخ أحمد السويدي يغضب من معالي تركي آل الشيخ بسبب فنجان قهوة.

المصدر: RT + تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا