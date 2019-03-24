آل الشيخ يوضح حقيقة ما حدث له في بيت شيخ إماراتي

علق رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، على المعلومات المغلوطة التي تم الترويج لها من خلال مقطع فيديو له مع ممثل رئيس الإمارات أحمد خليفة السويدي.

وقال آل الشيخ :"هناك صور لي في عزاء حرم الشيخ أحمد السويدي من أيام.. لكن الدويلة تختلق الأكاذيب ومعروف هدفهم.. بلد زايد وعيال زايد وشعب زايد في القلب".

انتشر هذا المقطع مع معلومات مغلوطة. الحقيقة أن معالي تركي آل الشيخ يعزي معالي احمد خليفة السويدي بمنزله بأبوظبي بوفاة حرمه.من خلق ابو خليفة وإكرامه لضيفه أراد ان يودعه إلى الخارج. أبو ناصر يحلف عليه الا يخرج تقديرا ومحبة لرجل من رجال الدولة و أعوان زايد رحمه الله. غير ذلك كذب pic.twitter.com/pUqg0PzBao — #تركي_الدخيل (@TurkiAldakhil) 24 марта 2019 г.

من جهته نشر السفير السعودي لدى الإمارات تركي الدخيل، مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وثق لحظة توديع ممثل رئيس الإمارات الشيخ أحمد خليفة السويدي بمنزله في أبوظبي لتركي آل الشيخ بعد تقديم الأخير واجب العزاء.

وعلق تركي الدخيل على الفيديو قائلا: "انتشر هذا المقطع مع معلومات مغلوطة، الحقيقة أن معالي تركي آل الشيخ يعزي معالي أحمد خليفة السويدي بمنزله بأبوظبي بوفاة حرمه.. من خلق أبو خليفة وإكرامه لضيفه أراد أن يودعه إلى الخارج.. أبو ناصر يحلف عليه ألا يخرج تقديرا ومحبة لرجل من رجال الدولة وأعوان زايد رحمه الله..".

واختتم التغريدة قائلا: "غير ذلك كذب".

صور لي في عزاء حرم الشيخ احمد السويدي من ايام ... لكن الدويلة تختلق الأكاذيب ومعروف هدفهم ... بلد زايد وعيال زايد وشعب زايد في القلب 🇸🇦❤️🇦🇪 pic.twitter.com/1Nq7nRffsK — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) 24 марта 2019 г.

وكان مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي علق عليه البعض قائلين إن الشيخ أحمد السويدي يغضب من معالي تركي آل الشيخ بسبب فنجان قهوة.

المصدر: RT + تويتر