قاضي "تيران وصنافير" يفجر مفاجأة في شهادته بقضية اتهام نجلي مبارك بـ"التلاعب بالبورصة"

كشف نائب رئيس مجلس الدولة المعروف إعلاميا بقاضي تيران وصنافير المستشار يحيى الدكروري، مفاجأة من العيار الثقيل خلال الاستماع إلى شهادته في قضية محاكمة متهمين بـ"التلاعب في البورصة".

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وفي التفاصيل، استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي، لشهادة رئيس اللجنة المعدة للتقرير الفني في محاكمة 9 متهمين فى قضية "التلاعب بالبورصة"، ومن بينهم علاء وجمال، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل.

وأكد رئيس اللجنة، أن كلا من حسن هيكل، وجمال مبارك، وعلاء مبارك، لم يشغلوا أي مناصب بالبنك الوطني، وليس لهم علاقة به.

وأوضح، أنه اطلع على جميع أوراق القضية والتقارير السابقة والحكم التمهيدي، ومحاضر جلسات مجلس إدارة البنك، كما قدمت اللجنة رفقة التقرير حافظة مستندات تضمن الأوراق التي اطلعت عليها بناء على تكليف هيئة المحكمة بتشكيلها السابق.

وأفاد رئيس اللجنة بأنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو التحقيق مع المتهمين فى هذه الواقعة، وفقا للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفي المادتين 116 مكرر ومكررة "أ" من قانون العقوبات، في نطاق تطبيق هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي، أو رئيس مجلس الوزراء، ونوهت اللجنة بأن ما اطلعت عليه من أوراق خال مما يفيد بذلك الطلب.

المصدر: موقع "اليوم السابع" المصري