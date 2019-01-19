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قضية "التلاعب بالبورصة".. علاء وجمال مبارك "لا محصلش"

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قضية
Reuters
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أنكر المتهمون في قضية "التلاعب بالبورصة" وبينهم جمال وعلاء مبارك كل الاتهامات المسندة إليهم.

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وأجاب جمال مبارك على سؤال المحكمة بالقول: "لا محصلش"، فيما رد شقيقه علاء بنفس العبارة التي ردد مثلها حسن هيكل نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل قائلا: "غير صحيح".

وأسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك تهمة اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية تقدر بـ494 مليون جنيه.

وحررت النيابة العامة مذكرة تطالب فيها بمصادرة أموال المتهمين المتحفظ عليها في دولة قبرص، إذا ما ثبتت إدانة جمال مبارك.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على نحو مليارين و52 مليون جنيه عبر "التلاعب بالبورصة".

المصدر: وكالات 

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