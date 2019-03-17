تونس تشرع في إجراءات طلب تسلم بلحسن الطرابلسي من السلطات الفرنسية

أعلنت السلطات التونسية أنها بدأت في إجراءات طلب تسلم بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي من السلطات الفرنسية، التي ألقت القبض عليه خلال الأيام القليلة الماضية.

وأفاد مصدر من وزارة العدل التونسية، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، يوم السبت، بأنّ الوزارة بادرت منذ يوم الجمعة بمراسلة الخارجية التونسية لمطالبتها بإبلاغ السلطات الفرنسية برغبة الجانب التونسي في تسلم المعني بالأمر طبقا للاتفاقية الثنائية المبرمة بين البلدين والمتعلقة بالتعاون القضائي في المادة الجزائية وتسليم المجرمين المصادق عليها بالقانون عدد 65 لسنة 1972.

وأوضح المصدر أن مكتب "إنتربول" تونس كان قد أشعر وزارة العدل يوم الخميس الماضي بأن السلطات الفرنسية ألقت القبض على بلحسن الطرابلسي، الذي كان محل 43 بطاقة جلب دولية و17 منشور تفتيش على المستوى الوطني.

وكان بلحسن الطرابلسي (شقيق زوجة بن علي) قد غادر تونس رفقة أفراد من عائلته في الرابع عشر من جانفي 2011 على متن يخت باتجاه إيطاليا، قبل أن يتحول إلى كندا.

وقامت الحكومة الكندية سنة 2012 بسحب الإقامة الدائمة منه لكونه لم يثبت أنه أقام بالأراضي الكندية خلال سنتين من بين الخمس السنوات الأخيرة آنذاك، كما رفضت طلب اللجوء السياسي عام 2015، ليختفي فيما كانت السلطات الكندية تتحضر لترحيله بعد ذلك بعام.

المصدر: وكالات